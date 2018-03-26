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США висилають російських дипломатів і закривають генконсульство в Сіетлі

Трамп розпорядився вислати десятки російських офіцерів розвідки
Влада США вирішила вислати десятки "російських офіцерів розвідки" і закрити генконсульство Росії в Сіетлі в знак солідарності з Великобританією у справі про отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.
США висилають російських дипломатів і закривають генконсульство в Сіетлі Фото: з вільних джерел

"Сьогодні президент Дональд Трамп розпорядився вислати десятки російських офіцерів розвідки з США і закрити російське консульство в Сіетлі через його близькість до однієї з наших баз підводних човнів", - сказав співрозмовник американської адміністрації, повідомляють "РИА Новости".

За його словами, дії Вашингтона є відповіддю на "використання Росією бойового хімічної зброї у Великобританії", яке було тільки одним з випадків в "низці триваючих дестабілізуючих дій у світі".

Як пише АР, США висилають з країни 60 російських дипломатів.

Відзначимо, що Україна ухвалила рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку із отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.

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26 03 2018 16:53
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