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Стали відомі імена моряків, які вижили в катастрофі біля берегів Туречини

Імена сімох моряків повідомили у соцмережі
Посольство України в Туреччині оприлюднило імена моряків, які вижили після катастрофи в Чорному морі, біля турецького берега, зранку понеділка.
Стали відомі імена моряків, які вижили в катастрофі біля берегів Туречини Фото: Туреччина

“Серед українських моряків, які потерпіли катастрофу сьогодні вранці в Чорному морі біля берегів Самсуна, вижили та на цей час перебувають у лікарні: Шевчук Станіслав, Мільніченко Павло, Геращенко Олег, Ільченко Євгеній, Яценко Євген, Скачко Денис, Будко Тетяна”, - повідомляє посольство у Twitter.

 

 
Нагадаємо, що двоє людей загинули і ще четверо зникли безвісти 7 січня після того, як вантажне судно з вугіллям надіслало сигнал лиха біля північного узбережжя Туреччини.
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07 01 2019 23:41
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