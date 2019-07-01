CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПосольство України в Туреччині оприлюднило імена моряків, які вижили після катастрофи в Чорному морі, біля турецького берега, зранку понеділка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стали відомі імена моряків, які вижили в катастрофі біля берегів Туречини
Імена сімох моряків повідомили у соцмережі
Фото: Туреччина
“Серед українських моряків, які потерпіли катастрофу сьогодні вранці в Чорному морі біля берегів Самсуна, вижили та на цей час перебувають у лікарні: Шевчук Станіслав, Мільніченко Павло, Геращенко Олег, Ільченко Євгеній, Яценко Євген, Скачко Денис, Будко Тетяна”, - повідомляє посольство у Twitter.
Серед українських моряків, які потерпіли катастрофу сьогодні вранці в Чорному морі біля берегів Самсуна, вижили та на цей час перебувають у лікарні:— Ukraine in Turkey (@UKRinTR)
Шевчук Станіслав
Мільніченко Павло
Геращенко Олег
Ільченко Євгеній
Яценко Євген
Скачко Денис
Будко Тетяна
7 января 2019 г.
Нагадаємо, що двоє людей загинули і ще четверо зникли безвісти 7 січня після того, як вантажне судно з вугіллям надіслало сигнал лиха біля північного узбережжя Туреччини.
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