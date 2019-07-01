Стали відомі імена моряків, які вижили в катастрофі біля берегів Туречини Імена сімох моряків повідомили у соцмережі

Посольство України в Туреччині оприлюднило імена моряків, які вижили після катастрофи в Чорному морі, біля турецького берега, зранку понеділка.

Фото: Туреччина

“Серед українських моряків, які потерпіли катастрофу сьогодні вранці в Чорному морі біля берегів Самсуна, вижили та на цей час перебувають у лікарні: Шевчук Станіслав, Мільніченко Павло, Геращенко Олег, Ільченко Євгеній, Яценко Євген, Скачко Денис, Будко Тетяна”, - повідомляє посольство у Twitter. Серед українських моряків, які потерпіли катастрофу сьогодні вранці в Чорному морі біля берегів Самсуна, вижили та на цей час перебувають у лікарні:

Шевчук Станіслав

Мільніченко Павло

Геращенко Олег

Ільченко Євгеній

Яценко Євген

Скачко Денис

Будко Тетяна — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) 7 января 2019 г. Нагадаємо, що двоє людей загинули і ще четверо зникли безвісти 7 січня після того, як вантажне судно з вугіллям надіслало сигнал лиха біля північного узбережжя Туреччини.

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