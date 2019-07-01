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Вантажне судно з українцями на борту затонуло біля берегів Туреччини, - ОНОВЛЕНО

Сім членів екіпажу були врятовані на цей момент
Двоє людей загинули і ще четверо зникли безвісти 7 січня після того, як вантажне судно з вугіллям надіслало сигнал лиха біля північного узбережжя Туреччини.
Вантажне судно з українцями на борту затонуло біля берегів Туреччини, - ОНОВЛЕНО Фото: Reuters

Судно з панамським прапором, що вирушило з російського порту в Азовському морі, надіслало сигнал за близько 148 кілометрів від берегів турецької провінції Самсун, повідомили берегова охорона та місцева влада, інформує Reuters.

Тринадцять членів екіпажу перебували на балкері, зокрема дев'ять громадян України, двоє громадян Азербайджану та двоє росіян. Сигнал лиха попереджав про можливість затоплення судна, заявила берегова охорона.

Сім членів екіпажу були врятовані на цей момент, операція з пошуку та порятунку тривала стосовно інших чотирьох осіб, додала берегова охорона.

Операція виконувалася за допомогою літака, двох вертольотів і двох човнів, повідомляє агентство.

Оновлення:

Внаслідок аварії вантажного судна біля берегів провінції Самсун у Туреччині в понеділок загинуло 4 громадян України, повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга у Twitter.

"Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно. З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України. Береговою охороною було оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників", - зазначив він.

Решту 7 членів екіпажу доправлено до різних лікарень міста Самсун. Постраждалих відвідав губернатор провінції, вони перебувають під належним наглядом.

Сибіга повідомив, що до Самсуна виїхав консул України.

Також, біля порту Ларнака на узбережжі Кіпру сів на мілину та загорівся нафтовий танкер "Атлос", який ішов під мальтійським прапором. Унаслідок пожежі постраждали двоє членів екіпажу.

 
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07 01 2019 14:03
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