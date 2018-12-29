Біля узбережжя Кіпру сів на мілину і загорівся нафтовий танкер: двоє постраждалих
Постраждалих доставили у лікарню Нікосії з серйозними опіками. Троє інших членів команди, яка складалась із 17 осіб, були переведені в загальну лікарню Лімассола для перевірки, повідомляє "Громадське".
Повідомляється, що на борту танкера стався вибух, який викликав пожежу. Після вибуху п'ятеро членів екіпажу впали у море, їх дістали рятувальники Ларнаки: двох важкопостраждалих госпіталізували.
Gas tanker tilts after explosion off Larnaca #Cyprus #Larnaca #gas #tanker #explosion #KnewsCy | KNEWS | https://t.co/CQrC7MkyxQ pic.twitter.com/ksJenry2Uo— Kathimerini Cyprus English Edition (@knews_cy) 29 декабря 2018 г.
Причина пожежі наразі невідома.
Зареєстроване у Мальті судно "Атлос" сіло на мілину в одній морській милі від рибальського порту Зіги, неподалік від села Мароні у районі Ларнаки. Судно було без вантажу.
Нагадаємо, що біля храму Святого Діонісія у престижному районі Афін у четвер вранці вибухнув саморобний вибуховий пристрій – в результаті інциденту поранення отримав поліцейський.
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