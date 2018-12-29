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Біля узбережжя Кіпру сів на мілину і загорівся нафтовий танкер: двоє постраждалих

Причина пожежі наразі невідома
Біля порту Ларнака на узбережжі Кіпру сів на мілину та загорівся нафтовий танкер "Атлос", який ішов під мальтійським прапором. Унаслідок пожежі постраждали двоє членів екіпажу.
Біля узбережжя Кіпру сів на мілину і загорівся нафтовий танкер: двоє постраждалих Фото: cyprusislandwithhistory.blogspot.com

Постраждалих доставили у лікарню Нікосії з серйозними опіками. Троє інших членів команди, яка складалась із 17 осіб, були переведені в загальну лікарню Лімассола для перевірки, повідомляє "Громадське".

Повідомляється, що на борту танкера стався вибух, який викликав пожежу. Після вибуху п'ятеро членів екіпажу впали у море, їх дістали рятувальники Ларнаки: двох важкопостраждалих госпіталізували.

 

Причина пожежі наразі невідома.

Зареєстроване у Мальті судно "Атлос" сіло на мілину в одній морській милі від рибальського порту Зіги, неподалік від села Мароні у районі Ларнаки. Судно було без вантажу.

Нагадаємо, що біля храму Святого Діонісія у престижному районі Афін у четвер вранці вибухнув саморобний вибуховий пристрій – в результаті інциденту поранення отримав поліцейський.

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29 12 2018 19:56
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