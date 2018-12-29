Біля узбережжя Кіпру сів на мілину і загорівся нафтовий танкер: двоє постраждалих

Біля порту Ларнака на узбережжі Кіпру сів на мілину та загорівся нафтовий танкер "Атлос", який ішов під мальтійським прапором. Унаслідок пожежі постраждали двоє членів екіпажу.

Постраждалих доставили у лікарню Нікосії з серйозними опіками. Троє інших членів команди, яка складалась із 17 осіб, були переведені в загальну лікарню Лімассола для перевірки, повідомляє "Громадське".

Повідомляється, що на борту танкера стався вибух, який викликав пожежу. Після вибуху п'ятеро членів екіпажу впали у море, їх дістали рятувальники Ларнаки: двох важкопостраждалих госпіталізували.

Причина пожежі наразі невідома.

Зареєстроване у Мальті судно "Атлос" сіло на мілину в одній морській милі від рибальського порту Зіги, неподалік від села Мароні у районі Ларнаки. Судно було без вантажу.

Нагадаємо, що біля храму Святого Діонісія у престижному районі Афін у четвер вранці вибухнув саморобний вибуховий пристрій – в результаті інциденту поранення отримав поліцейський.