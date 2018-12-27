Біля церкви в центрі Афін стався вибух: є потерпілі
Вибуховий пристрій помістили у металеву коробку, яка викликала підозру у церковного служителія. Він повідомив про знахідку поліції, повідомляє Ekathimerini, посилаючись на інформацію інших грецьких ЗМІ.
У результаті вибуху поранення отримав офіцер поліції, який прибув на місце оглянути коробку. Його доставили у військовий госпіталь з травмами обличчя і рук, повідомляє телеканал Skai.
Повідомлення ЗМІ свідчать, що його життю загрози немає.
Служитель церкви також отримав незначні травми.
Співробітники контртерористичного підрозділу поліції оточили район, де стався вибух. Поліція перевіряє відео із камер спостереження у цьому районі.
Нагадаємо, що канадське посольство в північному афінському передмісті Халандрі атакувала група з близько 10 осіб, використовуючи кувалди, щоб розбити скло на вході.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Житель Одеської області "замінував" вокзал, не влаштувавшись на роботу в облцентрі
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."