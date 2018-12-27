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Біля церкви в центрі Афін стався вибух: є потерпілі

Поліція перевіряє відео із камер спостереження у цьому районі
Біля храму Святого Діонісія у престижному районі Афін у четвер вранці вибухнув саморобний вибуховий пристрій – в результаті інциденту поранення отримав поліцейський.
Біля церкви в центрі Афін стався вибух: є потерпілі Фото: ekathimerini.com

Вибуховий пристрій помістили у металеву коробку, яка викликала підозру у церковного служителія. Він повідомив про знахідку поліції, повідомляє Ekathimerini, посилаючись на інформацію інших грецьких ЗМІ.

У результаті вибуху поранення отримав офіцер поліції, який прибув на місце оглянути коробку. Його доставили у військовий госпіталь з травмами обличчя і рук, повідомляє телеканал Skai.

Повідомлення ЗМІ свідчать, що його життю загрози немає.

Служитель церкви також отримав незначні травми.

Співробітники контртерористичного підрозділу поліції оточили район, де стався вибух. Поліція перевіряє відео із камер спостереження у цьому районі.

Нагадаємо, що канадське посольство в північному афінському передмісті Халандрі атакувала група з близько 10 осіб, використовуючи кувалди, щоб розбити скло на вході.

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27 12 2018 10:56
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