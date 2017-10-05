Стали відомі країни-переможниці першого півфіналу "Євробачення-2017" Наступна десятка визначиться за результатами другого півфіналу

Десять країн-переможниць, які виступатимуть у фіналі конкурсу 13 травня, визначилися за результатами першого півфіналу "Євробачення-2017", що відбувся у Міжнародному виставковому центрі в Києві 9 травня.

Фото:ukrinform.ua

Як повідомляє Укрінформ, у фіналі "Євробачення-2017" виступатимуть представники Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Арменії, Австралії, Кіпру та Бельгії. Саме вони отримали найвищі оцінки глядачів та членів національного журі. Наступна десятка учасників фіналу "Євробачення-2017" визначиться за результатами другого півфіналу. Окрім 20 переможців півфіналів у великому фіналі будуть виступати представники країн "Великої п’ятірки" засновників конкурсу – Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, а також країна,що приймає конкурс, – Україна. Нагадаємо, в неділю, 7 травня, в Києві відбулися заходи в межах офіційної церемонії відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

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