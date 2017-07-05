ВІДПОЧИНОК НОВИНИУ неділю, 7 травня, в Києві відбулися заходи в межах офіційної церемонії відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві офіційно відкрили "Євробачення-2017"
Червоною доріжкою довжиною 265 метрів пройшли артисти і представники делегацій 42-х країн-учасниць
Фото: kiev.klichko.org
Про це повідомляє BBC.
Увечері мер Києва Віталій Кличко презентував українську столицю учасникам і гостям конкурсу.
"Європейська музична столиця вітає всіх! Київ щасливий, що в цьому році він через музику об'єднує мільйони людей в усьому світі. І, повірте, для нас це особливо важливо і хвилююче", – сказав Кличко.
Перед офіційною церемонією відкриття конкурсу червоною доріжкою довжиною 265 метрів пройшли артисти і представники делегацій 42-х країн-учасниць конкурсу. За словами організаторів, ця доріжка стала найдовшою за всю історію проведення "Євробачення".
Фото: afp.com
Фото: afp.com
Фото: afp.com
Нагадаємо, Порошенко привітав українців з відкриттям Євробачення.
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07 05 2017 22:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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