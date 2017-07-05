У Києві офіційно відкрили "Євробачення-2017"

У неділю, 7 травня, в Києві відбулися заходи в межах офіційної церемонії відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Про це повідомляє BBC.

Увечері мер Києва Віталій Кличко презентував українську столицю учасникам і гостям конкурсу.

"Європейська музична столиця вітає всіх! Київ щасливий, що в цьому році він через музику об'єднує мільйони людей в усьому світі. І, повірте, для нас це особливо важливо і хвилююче", – сказав Кличко.

Перед офіційною церемонією відкриття конкурсу червоною доріжкою довжиною 265 метрів пройшли артисти і представники делегацій 42-х країн-учасниць конкурсу. За словами організаторів, ця доріжка стала найдовшою за всю історію проведення "Євробачення".



Фото: afp.com



Фото: afp.com



Фото: afp.com

Нагадаємо, Порошенко привітав українців з відкриттям Євробачення.