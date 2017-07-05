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У Києві офіційно відкрили "Євробачення-2017"

Червоною доріжкою довжиною 265 метрів пройшли артисти і представники делегацій 42-х країн-учасниць
У неділю, 7 травня, в Києві відбулися заходи в межах офіційної церемонії відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
У Києві офіційно відкрили "Євробачення-2017" Фото: kiev.klichko.org

Про це повідомляє BBC.

Увечері мер Києва Віталій Кличко презентував українську столицю учасникам і гостям конкурсу.

"Європейська музична столиця вітає всіх! Київ щасливий, що в цьому році він через музику об'єднує мільйони людей в усьому світі. І, повірте, для нас це особливо важливо і хвилююче", – сказав Кличко.

Перед офіційною церемонією відкриття конкурсу червоною доріжкою довжиною 265 метрів пройшли артисти і представники делегацій 42-х країн-учасниць конкурсу. За словами організаторів, ця доріжка стала найдовшою за всю історію проведення "Євробачення".


Фото: afp.com


Фото: afp.com


Фото: afp.com

Нагадаємо, Порошенко привітав українців з відкриттям Євробачення.

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07 05 2017 22:20
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