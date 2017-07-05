Порошенко привітав українців з відкриттям Євробачення, - ВІДЕО
“Я бажаю усім нам, українцям, відчути себе народними дипломатами в ці дні, коли до Києва приїхало стільки іноземних гостей. Хай кожен із нас зробить так, щоб вони поверталися додому з якомога кращими враженнями про нашу з вами країну”, - сказав Президент.
Порошенко нагадав, що Євробачення – найвідоміший пісенний конкурс у світі, який вперше пройшов у 1956 році.
“Пісня теж об’єднувала Європу, заліковувала рани, нанесені Другою світовою. І ніхто не міг тоді ще уявити, що цей конкурс стане символом розвитку шоу-бізнесу, комунікаційних технологій і телебачення як мистецтва”, - підкреслив він.
Він подякував Джамалі за перемогу і за те, що “зробила можливим, щоб це велике європейське свято прийшло в Україну”.
“Яка б країна не виграла конкурс, він стане торжеством європейських цінностей, європейської єдності і солідарності. А Україна - це Європа. Без жодних сумнівів! Вітаю, вас, дорогі українці із європейською весною. Слава Україні! Слава Європі!”, - додав Глава держави.
Як відомо, сьогодні, 7 травня, у столиці відбудеться офіційна церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017.
Зазначимо, що до охорони громадського порядку в Києві у період з 7 по 14 травня залучать близько 16 тисяч правоохоронців.
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