CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві станція метро "Дарниця" не працює через повідомлення про мінування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Станція "Дарниця" у Києві закрита через "мінера"
Проводиться перевірка
Фото: УНІАН
"Станцію "Дарниця" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", – інформує Київський метрополітен у Twitter.
Раніше у Києві через повідомлення про замінування евакуювали південний вокзал.
Також минулого місяця у столиці заривали станцію метрополітену "Житомирська" через повідомлення про мінування.
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