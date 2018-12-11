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Станція "Дарниця" у Києві закрита через "мінера"

Проводиться перевірка
У Києві станція метро "Дарниця" не працює через повідомлення про мінування.
Станція "Дарниця" у Києві закрита через "мінера" Фото: УНІАН

"Станцію "Дарниця" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", – інформує Київський метрополітен у Twitter.

Раніше у Києві через повідомлення про замінування евакуювали південний вокзал.

Також минулого місяця у столиці заривали станцію метрополітену "Житомирська" через повідомлення про мінування.

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12 11 2018 13:19
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