CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПівденний вокзал у столиці евакуювали через повідомлення про замінування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві евакуювали Південний вокзал
Наразі будівлю вокзалу заблокували правоохоронці
Фото: соцмережі
Усіх людей вивели на вулицю, повідомляє "Укрінформ".
Наразі будівлю вокзалу заблокували правоохоронці.
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01 11 2018 19:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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