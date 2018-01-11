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У Києві евакуювали Південний вокзал

Наразі будівлю вокзалу заблокували правоохоронці
Південний вокзал у столиці евакуювали через повідомлення про замінування.
У Києві евакуювали Південний вокзал Фото: соцмережі

Усіх людей вивели на вулицю, повідомляє "Укрінформ".

Наразі будівлю вокзалу заблокували правоохоронці.

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01 11 2018 19:54
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