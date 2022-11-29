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Starlink ввозитимуть в Україну без мита і ПДВ – рішення уряду

Кабмін звільнив від ПДВ та ввізного мита запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів, а також обладнання супутникового інтернету (Starlink).
Starlink ввозитимуть в Україну без мита і ПДВ – рішення уряду Фото: УНН
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.
 
"Сьогодні ми затвердили необхідні документи, аби старлінки завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій", - зазначив прем'єр.
 
Як пояснили в Мінекономіки, eряд вніс зміни до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та ПДВ.
 
Так, під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, засоби очищення води та засоби супутникового зв'язку до мережі Інтернет (Starlink).
 
"Спочатку уряд звільнив від мита та ПДВ імпорт генераторів та енергетичного обладнання. Це рішення робить таку продукцію дешевшою приблизно на 25%. Сьогодні ми робимо ще один крок.
 
Щоб українські виробники, які збирають таку продукцію в Україні, не опинились у невигідному положенні, уряд додатково звільнив запчастини для зборки генераторів та енергетичного обладнання від ПДВ та мита. Таким чином, і продукція, що виготовляється на внутрішньому ринку, стане приблизно на четверть дешевшою", - пояснив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.
 
Раніше уряд розширив список імпортних товарів, які будуть завозитись в Україну без сплати ввізного мита та ПДВ - йдеться про обладнання, яке має допомогти країні пережити енергетичну кризу: генератори, акумулятори та ін.
 

 

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29 11 2022 22:01
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