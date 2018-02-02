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Старший син Фіделя Кастро покінчив життя самогубством

За даними державних ЗМІ країни, він протягом декількох місяців лікувався від депресії
68-річний Фідель Анхель Кастро Діас-Баларт, старший син Фіделя Кастро, наклав на себе руки на Кубі.
Старший син Фіделя Кастро покінчив життя самогубством Фото: twitter.com/polandmfa

За даними державних ЗМІ країни, він протягом декількох місяців лікувався від депресії. Спершу його госпіталізували, але потім перевели на амбулаторне лікування, пише "Настоящее время".

Фіделіто, як його називали за схожість з батьком, народився в Гавані в 1949 році.

Пізніше переїхав в СРСР здобувати освіту. Він закінчив Московський державний університет за спеціальністю "ядерна фізика" і аспірантуру Інституту атомної енергії в підмосковній Дубні. Там він жив під вигаданим ім'ям Хосе Рауль, під яким публікував деякі наукові роботи.

Повернувшись на Кубу, з 1980-го по 1992 рік Кастро-молодший очолював ядерну програму республіки.

В останні роки він обіймав посади радника з науки Держради Куби, а також був заступником президента Кубинської академії наук. Кастро-молодший не був помітним політиком на Кубі і не претендував на роль наступника батька.

Нагадаємо, що лідер Кубинської революції, багаторічний глава держави Фідель Кастро помер у Гавані 25 листопада на 91-му році життя. Беззмінний глава Куби керував країною з 1959 по 2008 рік.

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02 02 2018 14:19
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