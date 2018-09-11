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Стокгольмський арбітраж об'єднав позови "Газпрому" і "Нафтогазу" в одну справу

Графік слухань по об'єднаній справі поки не узгоджений
Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма об'єднав в одну справу позов "Газпрому" про розірвання транзитного контракту через Україну і позов "Нафтогазу України" про перегляд тарифу на $12 мільярдів.
Стокгольмський арбітраж об Фото: pravda.press

Про це пише "Интерфакс".

У березні 2018 року "Газпром" запропонував "Нафтогазу України" "відновити баланс інтересів", порушений рішенням арбітражу про контракт на транзит (він зобов'язав російську сторону виплатити $4,7 млрд штрафу за недозавантаження української ГТС). Після провалу цих переговорів, "Газпром" подав позов про розірвання транзитного контракту. "Нафтогаз" 22 травня представив свою відповідь і свої міркування щодо умов поставок і транзиту.

У липні "Нафтогаз" подав позов у Стокгольмський арбітраж з вимогою переглянути ставку тарифу на транзит з 18 березня 2018 року і вимогою від "Газпрому" приблизно $11,6 млрд за період з 18 березня 2018 по 31 грудня 2019 роки (термін закінчення контракту). "Газпром" 14 серпня представив свою відповідь на ці вимоги.

Арбітраж 6 вересня вирішив об'єднати обидва позови в одну справу.

Графік слухань по об'єднаній справі поки не узгоджений.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings припустило, що "Нафтогазу України" не вдасться стягнути кошти за підсумками Стокгольмського арбітражу з російським монополістом – компанією "Газпром".

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09 11 2018 23:58
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