Столтенберг назвав умови вступу України до НАТО
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Укрінформ".
"Якщо говорити про членство, то важливий сигнал полягає в тому, що всі 29 союзників повинні погодити це консенсусом. І, звичайно, сама Україна має вирішити, чи стати членом НАТО, чи ні", - зауважив глава Альянсу.
Столтенберг наголосив, що жодна інша країна не має права втручатися і впливати на процес ухвалення цього рішення.
"Кожна нація має право обирати свій власний шлях та вирішувати, брати чи ні участь у безпекових організаціях, як НАТО, - додав генсек.
На його переконання, нині основні зусилля Україна повинна зосередити на проведенні реформ, а НАТО допомагатиме у цьому, включаючи модернізацію Збройних сил та боротьбу з корупцією.
"Україна крок за кроком стає більш спроможною досягти стандартів НАТО у різних сферах", - переконаний Столтенберг.
Нагадаємо, раніше Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", яким інтеграцію в НАТО визначено одним з національних пріоритетів.
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