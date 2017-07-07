Столтенберг назвав умови вступу України до НАТО

На його переконання, нині основні зусилля Україна повинна зосередити на проведенні реформ

Для набуття Україною членства в НАТО необхідний консенсус усіх союзників та бажання самої держави

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Укрінформ".

"Якщо говорити про членство, то важливий сигнал полягає в тому, що всі 29 союзників повинні погодити це консенсусом. І, звичайно, сама Україна має вирішити, чи стати членом НАТО, чи ні", - зауважив глава Альянсу.

Столтенберг наголосив, що жодна інша країна не має права втручатися і впливати на процес ухвалення цього рішення.

"Кожна нація має право обирати свій власний шлях та вирішувати, брати чи ні участь у безпекових організаціях, як НАТО, - додав генсек.

На його переконання, нині основні зусилля Україна повинна зосередити на проведенні реформ, а НАТО допомагатиме у цьому, включаючи модернізацію Збройних сил та боротьбу з корупцією.

"Україна крок за кроком стає більш спроможною досягти стандартів НАТО у різних сферах", - переконаний Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", яким інтеграцію в НАТО визначено одним з національних пріоритетів.