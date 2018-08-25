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Стрілянина біля школи у Каліфорнії: загинув підліток, ще одного госпіталізували

Двох підозрюваних уже затримано
У північній частині штату Каліфорнія, США, невідомі влаштували стрілянину біля школи.
Стрілянина біля школи у Каліфорнії: загинув підліток, ще одного госпіталізували Фото: Reuters

У результаті стрілянини загинув 16-річний підліток, передає The New York Post. Ще одного потерпілого 18 років госпіталізовано. Його стан оцінюють як критичний.

Як повідомляє поліція, двоє підозрюваних втекли з місця події, однак згодом їх затримали. За попередніми даними, стрілянина сталася внаслідок конфлікту між двома групами підлітків.

Школу закрито, ніхто з учнів, які перебували всередині, не постраждав. Поліція продовжує розслідування.

Нагадаємо, що внаслідок стрілянини у Новому Орлеані щонайменше троє людей загинули, ще семеро поранені.

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25 08 2018 13:16
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