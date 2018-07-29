Унаслідок стрілянини у Новому Орлеані троє людей загинули, семеро поранені
Двоє чоловіків та жінка померли на місці події.
Поранених - п'ятьох чоловіків та двох жінок - відвезли до лікарень у районі. Один з них у критичному стані, повідомляє CNN із посиланням на місцеву поліцію.
Нью-Орлеанський міський голова Латоя Кантрелл заявив, що влада зосередить "усі ресурси, необхідні для припинення цього жаху та здійснення справедливості".
Поліція розшукує двох підозрюваних.
Міський шеф поліції Майкл Харрісон сказав, що підозрювані підійшли до постраждалих ззаду і вистрелили у кількох "без розбору".
"Це надзвичайно трагічний інцидент", - сказав він журналістам.
Правоохоронці з’ясовують деталі інциденту.
Нагадаємо, що в травні двоє підлітків отримали поранення внаслідок стрілянини у Лондоні.
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