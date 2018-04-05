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Депутат і представник "Правого сектору" влаштували стрілянину на сесії Нікопольскої міськради, - ОНОВЛЕНО

Постраждалих немає
У Нікополі на Дніпропетровщині сталася стрілянина на засіданні позачергової сесії міськради. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій.
Депутат і представник "Правого сектору" влаштували стрілянину на сесії Нікопольскої міськради, - ОНОВЛЕНО Фото: city-nikopol.com.ua

"Практично на самому початку засідання, коли приймали порядок денний, до трибуни підійшли представники “Правого сектора”, слово взяла Тетяна Біла, яка виступала із закликами міняти владу. У залі почалися бійки. Потім активісти піднялися на трибуну і, за словами очевидців, наділи депутату Олександру Рибакову пакет з кефіром, а мера Андрія Фісака облили зеленкою. Після цього пролунали два постріли. За словами очевидців, один - в стелю, другий - в бік активістів. Стріляв з пістолета депутат Рибаков", - йдеться в повідомленні видання "Нікополь-news". 


Фото: city-nikopol.com.ua

Інформацію підтвердив начальник Нікопольської міської поліції Євген Кравцов. Ніхто не постраждав. У стіні і стелі залишилися сліди від куль.


Фото: city-nikopol.com.ua


Фото: city-nikopol.com.ua


Фото: city-nikopol.com.ua

Як повідомляв iPress.ua, що 31 січня унаслідок вибуху в Нікополі постраждав депутат міськради.

 

 
 
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