Депутат і представник "Правого сектору" влаштували стрілянину на сесії Нікопольскої міськради, - ОНОВЛЕНО
"Практично на самому початку засідання, коли приймали порядок денний, до трибуни підійшли представники “Правого сектора”, слово взяла Тетяна Біла, яка виступала із закликами міняти владу. У залі почалися бійки. Потім активісти піднялися на трибуну і, за словами очевидців, наділи депутату Олександру Рибакову пакет з кефіром, а мера Андрія Фісака облили зеленкою. Після цього пролунали два постріли. За словами очевидців, один - в стелю, другий - в бік активістів. Стріляв з пістолета депутат Рибаков", - йдеться в повідомленні видання "Нікополь-news".
Фото: city-nikopol.com.ua
Інформацію підтвердив начальник Нікопольської міської поліції Євген Кравцов. Ніхто не постраждав. У стіні і стелі залишилися сліди від куль.
Фото: city-nikopol.com.ua
Фото: city-nikopol.com.ua
Фото: city-nikopol.com.ua
Як повідомляв iPress.ua, що 31 січня унаслідок вибуху в Нікополі постраждав депутат міськради.
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