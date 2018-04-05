Депутат і представник "Правого сектору" влаштували стрілянину на сесії Нікопольскої міськради, - ОНОВЛЕНО

У Нікополі на Дніпропетровщині сталася стрілянина на засіданні позачергової сесії міськради. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій.

"Практично на самому початку засідання, коли приймали порядок денний, до трибуни підійшли представники “Правого сектора”, слово взяла Тетяна Біла, яка виступала із закликами міняти владу. У залі почалися бійки. Потім активісти піднялися на трибуну і, за словами очевидців, наділи депутату Олександру Рибакову пакет з кефіром, а мера Андрія Фісака облили зеленкою. Після цього пролунали два постріли. За словами очевидців, один - в стелю, другий - в бік активістів. Стріляв з пістолета депутат Рибаков", - йдеться в повідомленні видання "Нікополь-news".



Фото: city-nikopol.com.ua

Інформацію підтвердив начальник Нікопольської міської поліції Євген Кравцов. Ніхто не постраждав. У стіні і стелі залишилися сліди від куль.



Фото: city-nikopol.com.ua



Фото: city-nikopol.com.ua



Фото: city-nikopol.com.ua

Як повідомляв iPress.ua, що 31 січня унаслідок вибуху в Нікополі постраждав депутат міськради.