Стрілянина в Одесі: поліція повідомила про другого загиблого

Поліція оновила дані про стрілянину в Одесі: в результаті перестрілки загинуло двоє чоловіків.

Обидві жертви - стрілок (за даними ЗМІ, сталініст Володимир Дорошенко ) та його знайомий, який був у нього вдома в гостях.

Як повідомляє "Новое время" з посиланням на дані поліції, крім стрілка, в результаті стрілянини постраждали ще п'ять чоловік. З них поранення отримали троє правоохоронців і випадковий очевидець події. Ще одного чоловіка вбили.

Думська повідомляє про причини резонансної події.

У будинок по вулиці Новосельського, 48 в центрі Одеси до Дорошенко прийшов раніше судимий громадянин на прізвище Пінін. Пізніше між ними зав'язалася сварка. Пінін вибіг з квартири. Дорошенко почав стріляти. За даними видання, Дорошенко стріляв з саморобного пістолета.

Через звуки пострілів сусіди викликали поліцію. Після прибуття, Дорошенко відкрив стрілянину по ділянцничному і двом оперативникам. Видання пише, що оперативник отримав п'ять куль впритул, другий був поранений в стегно, дільничний - в груди. Зловмисника ліквідували.

О 17:00 глава Національної поліції Сергій Князев повідомив, що правоохоронці почали штурм будівлі, де знаходився стрілок.

За інформацією поліції, в приміщенні, з якого велася стрілянина, знайшли вхід в катакомби, де був виявлений цілий арсенал зброї. Вживаються заходи щодо його вилучення.