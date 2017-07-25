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Стрілянину у Дніпрі розглядають як умисне убивство

Перестрілку, ймовірно, спровокував конфлікт на тлі економічні питань
Стрілянину, яка сталася у місті Дніпро ввечері 24 липня, розслідують як умисне вбивство.
Стрілянину у Дніпрі розглядають як умисне убивство Фото: informator.dp.ua

"За фактом стрілянини, яка відбулась 24 липня близько 20:00 у Дніпрі слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", – повідомляє поліція Дніпропетровської області у Facebook.

Виконувач обов'язків начальника поліції Дніпропетровської області Олег Грозь сказав, що перестрілку, ймовірно, спровокував конфлікт на тлі економічні питань.

"За первинною інформацією, це сталося внаслідок конфлікту, що стався через якісь протиріччя в економічних питаннях", – заявив він.

Подробиці інциденту поліція оприлюднить на брифінгу о 12:00.

Нагадаємо, увечері 24 липня біля кальянної в Дніпрі сталася стрілянина. Кілька людей з автомата відкрили вогонь по колишніх бійцях АТО, ті почали відстрілюватися з пістолетів. У результаті загинули учасники АТО Олексій Вагнер і Максим Іващук (позивний "Щука"), Едмонд Саакян і ще декілька людей отримали поранення. Частина нападників утекла, їх шукають, у Дніпрі введено план "Перехоплення".

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25 07 2017 11:36
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