Студентка заявила в прокуратуру про домагання й погрози з боку поліцейського начальника

Студентка Київського політехнічного інституту Наталія Бурейко заявила в прокуратуру про домагання і погрози з боку одного з керівників Департаменту захисту економіки Олександра Варченка.

Увечері 7 листопада у Facebook Бурейко з'явився пост про те, як вона познайомилася у "Тіндері" з чоловіком, який представився Варченком. Після того, як вона відмовилися від пропозиції зайнятися сексом, їй нібито почали надходити погрози. Окрім того, студентка отримала коробку з курячими лапками - як підтвердження реальності погроз.

Пост широко поширився в українському сегменті інтернету, і, як стверджує дівчина, її почали шукати невідомі люди, а її родичам - погрожувати кримінальною справою за неправдиві свідчення.

Вранці 8 листопада дівчина написала заяву в прокуратуру Києва з проханням розслідувати цю ситуацію.

За фактом скарги Наталії Бурейко про погрози і переслідування відрито кримінальне провадження.

"Звернення розглянуто. Дані внесено Єдиний реєстр досудових розслідувань. кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 129 ("Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози"), повідомила речниця прокуратури Києва Надія Маскимець, інформує "Українська правда".

За словами Максимець, розслідуванням займатиметься Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області. Процесуальне керівництво здійснюватиме столична прокуратура.

8 листопада столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.

Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Варченко звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених у мережі звинувачень у сексуальних домаганнях.

Сам Варченко запевнив, що не має відношення до погроз на адресу Бурейко. Поліцейський пов’язує вказані події з фактом, що його цивільна дружина Ольга займає посаду заступника голови Державного бюро розслідувань.

Варченко висловив сподівання, що правоохоронці з’ясують, хто намагається його скомпрометувати. Також він висловив готовність прибути в прокуратуру і дати покази.

7 листопада користувач під ім’ям Наталія Бурейко опублікував у Facebook пост зі звинуваченнями в бік співробітника Нацполіції Олександра Варченка.

Дівчина стверджує, що спілкувалась з Варченком у додатку для знайомств Tinder. Чоловік нібито наполягав на інтимних стосунках, а після відмови почав погрожувати фізичною розправою.

"Якимось чином він дізнався про мене все. Адреси мене і моїх близьких, номери телефонів, став писати смс-ки і вимагати контакти, погрожуючи фізичною розправою. А вчора мені прислали квіти і відрубані пташині лапи", – написала Бурейко.

За її словами, повідомлення із погрозами також надходили їй у месенджерах Viber і Telegram та її родичам.

Дівчина написала, що чоловік, із яким вона спілкувалась, працює заступником голови департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Згідно даних поліції, Олександр Варченко перебуває на посаді заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції, а його цивільна дружина, Ольга Варченко, є заступником голови новоствореного Державного бюро розслідувань.

Вночі з 7 на 8 листопада у Facebook-профілі, який імовірно належить Олександру Варченку, з’явились заперечення звинувачень. Чоловік каже, що разом із родиною "зазнав жахливої ​​інформаційної атаки", що не знайомий з Наталією Бурейко та не спілкувався з нею у жодних месенджерах.

Він підкреслив, що готовий дати вичерпні свідчення правоохоронцям.

УП намагалась отримати від Наталії Бурейко додаткову інформацію щодо того, хто надсилав їй повідомлення, з яких номерів та чи існують інші підтвердження, що вона спілкувалась саме з поліцейським Варченком. Однак дівчина спершу відповідала, уникаючи питань про наявність додаткових підтверджень, а потім перестала переглядати повідомлення.

Згідно з даними з відкритих джерел та соцмереж, дівчина на ім’я Наталія Бурейко навчається на третьому курсі Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського за спеціальністью "Хімічні технології та інженерія".