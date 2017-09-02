Суд дав дозвіл на заочний арешт Олександра Клименка
Таке рішення було винесено 8 лютого. Суд постановив задовольнити клопотання слідчого управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Клименка, повідомляє "Українська правда".
"Обрати підозрюваному Клименку О.В. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказано у повідомленні.
Раніше співробітники Служби безпеки України встановили місце проживання колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка в Росії.
Нагадаємо, що Олександр Клименко втік з України ще з першою хвилею друзів Януковича. Та поки інші давали прес-конференції в Ростові, писали книжки та створювали в Росії комітети порятунку України, Клименко заходився відновлювати свій імідж на батьківщині.
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