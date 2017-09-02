Суд дав дозвіл на заочний арешт Олександра Клименка

Клименко втік з України ще з першою хвилею друзів Януковича

Апеляційний суд дозволив заочно заарештувати колишнього міністра доходів Олександра Клименка.

Таке рішення було винесено 8 лютого. Суд постановив задовольнити клопотання слідчого управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Клименка, повідомляє "Українська правда".

"Обрати підозрюваному Клименку О.В. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказано у повідомленні.

Раніше співробітники Служби безпеки України встановили місце проживання колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка в Росії.

Нагадаємо, що Олександр Клименко втік з України ще з першою хвилею друзів Януковича. Та поки інші давали прес-конференції в Ростові, писали книжки та створювали в Росії комітети порятунку України, Клименко заходився відновлювати свій імідж на батьківщині.