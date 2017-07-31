Суд повернув дітей сім'ї вегетаріанців на Житомирщині

За словами батька родини, судовий процес відбувся, але не було позивачів і суддя прийняла рішення про перерву у справі

Суд на Житомирщині ухвалив повернути трьох дітей батькам-рідновірам, яких місяць тому забрали з дому у селі Буки і перевезли до реабілітаційного центру "Сонячний дім" у Житомирі.

Причиною такого рішення голови Тетерівської сільради, згідно з документами, було "невиконання батьківських обов'язків", інформує "Громадське" з посиланням на слова батька дітей Свєтозара Шевелюка.

Сьогодні о 13:00 у реабілітаційний центр представником Житомирського районного суду було доставлено судове розпорядження, у якому вказано – "повернути дітей батькам".

За словами батька родини, судовий процес відбувся, але не було позивачів і суддя прийняла рішення про перерву у справі, перенесла на кінець вересня, але на основі зібраних матеріалів уже постановила повернути дітей.

Нагадаємо, дві дівчинки - 11 та 7 років – та наймолодший хлопчик – 4 роки із родини Батенькових-Шевелюк місяць жили у реабілітаційному центрі. Родина живе за старими слов'янськими заповітами, вони не їдять м'ясо та не вживають алкоголь.

Більше місяця тому родина отримала розпорядження на відібрання дітей без позбавлення батьківських прав, підписане головою Тетерівської сільради Валентиною Ільницькою.