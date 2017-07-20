На Житомирщині у сім'ї вегетаріанців відібрали трьох дітей, - ФОТО

"Ми живемо в суспільстві і повинні виховувати дітей так, як суспільство диктує, а не так, як мама хоче", - каже голова сільради, яка підписала розпорядження забрати дітей із сім'ї

У селі Буки на території Тетерівської територіальної громади, що на Житомирщині, у сім'ї відібрали трьох дітей і помістили їх в притулок.

Подружжя 39-річної Олени Батенькової та 40-річного Дмитра Шевелюка переїхало у село, у батьківську хату Олени, задля того, за їх словами, щоб максимально зблизитися з природою, вести здоровий спосіб життя, не вживати м'яса та алкоголю. Вони хочуть жити за заповітами слов'янських предків та називають себе Светозара та Светозар, пише у своїй статті місцевий журналіст Богдан Луценко на сайті zhitomir-online.



Свій дім діти прикрашають і декорують самі. Фото: zhitomir-online.com



Свій дім діти прикрашають і декорують самі. Фото: zhitomir-online.com

Чоловік – військовий пенсіонер, займається цілительством і йогою.

Олена має диплом педагога (з відзнакою), але за фахом не працювала. Вона майструє обереги, виховує трьох дітей і – знову вагітна.

Трьох дітей подружжя – 11-річну Богдану, 7-річну Ангеліну та 4-річного Льва – помістили до Житомирського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Сонячний дім".

"Прийшли четверо осіб. Сказали, що, якщо ми не віддамо дітей добром, заберуть силою", – розповідає Дмитро.



Фото: zhitomir-online.com

Розпорядження забрати дітей із сім'ї підписала голова Тетерівської сільради Валентина Ільницька. Таке рішення вона прийняла після того, як односельчани Батенькової-Шевелюка прийшли до неї зі скаргами.

"Мама повинна бути мамою, щоб діти не бродяжничали по селу і не просили їсти. Неможливо зайти в Буки! Всі говорять: "Робіть щось з мамою цією!" Ми викликали її на виконком, працювали з нею півтора року... Вона сказала, що дітей в дитсадок не здасть, тому що їх там неправильно годують, у них особливе харчування, хоча старша дівчинка приходить в школу, щоб наїстися там.

І ви після цього питаєте, чому я вилучила? Я їй дала шанс на 4 місяці, щоб вона виправилася. Я не позбавила її батьківських прав – таких повноважень у мене немає.

Мама повинна зрозуміти, прийняти до уваги це все і не говорити, що у неї дві вищі освіти і як виховувати дітей, вона знає сама. Ми живемо в суспільстві і повинні виховувати так, як суспільство диктує, а не так, як мама хоче. Вона кидає дітей і йде на цілий день. Нехай сидить вдома і дивиться за дітьми!", – зазначає голова сільради.



Валентина Ільницька. Фото: zhitomir-online.com



Фото: zhitomir-online.com

При цьому, журналісти запитали у Ільницької, скільки неблагополучних родин у населеному пункті. Вона нарахувала 13 сімей у яких батьки-алкоголіки, але дітей у них не відбирають.

"Розумієте, забрати дитину з сім'ї – це взяти на себе більшу відповідальність. Я не прихильник того, щоб забрати всіх дітей...", – додала голова сільради.



Сусідка Оксана стверджує, що діти Світозари Батенькової просять по селу їжу, у неї не просили, але "люди так кажуть"...Фото: zhitomir-online.com

Журналісти народного тижневика "Субота" поспілкувалися з дітьми в притулку.

Старша Богдана розповіла: "Ми хочемо жити вдома з батьками. А тут матюкаються, курять і ще тут не так часто випускають на вулицю і не можна ходити, де захочеш. А ще я сумую за своїми звірами. У мене вдома є морська свинка і кошеня".

Твердження про те, що їх із сестрою і братиком вдома погано годують, вона спростувала.

Ось думка психолога "Сонячного будинку" Алли Булуй: "Розвиток дітей відповідає їхньому віку. Вони контактні, комунікабельні, відкриті. Дуже швидко адаптувалися до нових умов. Я не бачила, щоб вони часто плакали".

Цікаво, що у службі у справах дітей Житомирської облдержадміністрації довірилися голові сільради.

Заступниця начальника відділу служби Алла Добровольська повідомила, що на такий радикальний крок по відношенню до дітей Батенькова-Шевелюк пішли, бо була загроза здоров'ю і життю дітей.



Алла Добровольська. Фото: zhitomir-online.com

На запитання, чи виїжджала чиновниця у Буки, щоб переконатися в правильності дій керівництва Тетерівського ОТГ, вона чесно відповіла "Ні". З подружжям вона також не розмовляла.

Як далі буде розвиватися ситуація, вирішить суд.

"Не скажу, що я вважаю Світозару Батенькову і Дмитра Шевелюка з їх ідеями ідеальними батьками. Не вважаю я разом з більшістю фахівців і що вегетаріанство - якраз те, що потрібно зростаючому організму дитини. Я також не розумію, до якого майбутнього готують своїх дітей Светозара і Дмитро. Але асоціальними суб'єктами ці діти не виростуть точно. Але Светозара і Дмитро сміють перечити голові ОТГ і нагадувати, що у них теж є дипломи про вищу освіту! Схоже, саме за це їх вирішила покарати голова Тетерівської об'єднаної громади Валентина Ільницька - занадто мудрують, а там, дивись, і інші кинуть пити і почнуть цікавитися своїми правами", - висловлює свою думку журналіст.