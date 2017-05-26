Суд скасував ліквідацію "Банк Михайлівський"

При цьому суд відмовився "зобов'язати НБУ зробити всі необхідні дії по відновленню функціонування ПАТ "Банк Михайлівський" в якості банку"

Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Нацбанку і Фонду гарантування про неплатоспроможність "Банку Михайлівський", введення в нього тимчасової адміністрації та ліквідацію.

Суд констатував, що перерахування 1,507 млрд грн з рахунку ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" на рахунки фізосіб хоч збільшило зобов'язання Фонду гарантування вкладів, але не було "операціями банку", оскільки "Банк Михайлівський" не був стороною договорів позики, а лише виконував розпорядження клієнта, - повідомляє Finclub.

Виходячи з цього, суд вирішив, що "Банк Михайлівський" не здійснював операції, внаслідок яких його зобов'язання перед фізособами в межах гарантованої суми зросли за рахунок зменшення зобов'язань перед юридичними особами. А значить, причин для неплатоспроможності не було.

При цьому суд відмовився "зобов'язати НБУ зробити всі необхідні дії по відновленню функціонування ПАТ "Банк Михайлівський" в якості банку".

"Національний банк не погоджується з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва, який 15 травня 2017 року виніс постанову, частково задовольнивши позов ТОВ" Екосіпан" і скасувавши рішення НБУ про віднесення "Банку Михайлівський" в категорію неплатоспроможних і ліквідацію цього банку, а також обидва рішення ФГВФО", - повідомили в Нацбанку.