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Суд скасував ліквідацію "Банк Михайлівський"

При цьому суд відмовився "зобов'язати НБУ зробити всі необхідні дії по відновленню функціонування ПАТ "Банк Михайлівський" в якості банку"
Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Нацбанку і Фонду гарантування про неплатоспроможність "Банку Михайлівський", введення в нього тимчасової адміністрації та ліквідацію.
Суд скасував ліквідацію "Банк Михайлівський" Фото: Соцмережі

Суд констатував, що перерахування 1,507 млрд грн з рахунку ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" на рахунки фізосіб хоч збільшило зобов'язання Фонду гарантування вкладів, але не було "операціями банку", оскільки "Банк Михайлівський" не був стороною договорів позики, а лише виконував розпорядження клієнта, - повідомляє Finclub.

Виходячи з цього, суд вирішив, що "Банк Михайлівський" не здійснював операції, внаслідок яких його зобов'язання перед фізособами в межах гарантованої суми зросли за рахунок зменшення зобов'язань перед юридичними особами. А значить, причин для неплатоспроможності не було.

При цьому суд відмовився "зобов'язати НБУ зробити всі необхідні дії по відновленню функціонування ПАТ "Банк Михайлівський" в якості банку".

аціональний банк не погоджується з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва, який 15 травня 2017 року виніс постанову, частково задовольнивши позов ТОВ" Екосіпан" і скасувавши рішення НБУ про віднесення "Банку Михайлівський" в категорію неплатоспроможних і ліквідацію цього банку, а також обидва рішення ФГВФО", - повідомили в Нацбанку.

Нагадаємо, 23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У травні в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.

Прокуратура Києва розраховує залучити до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський", в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу.

Національний банк оцінює завдані власником банку "Михайлівський" Віктором Поліщуком збитки у розмірі 23 млрд грн.

 

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26 05 2017 10:59
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