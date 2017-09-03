Суд в Гаазі: Росія бреше, що Україна не вимагала скасувати заборону Меджлісу

Представник Російської Федерації в процесі "Україна проти Росії" в Суді ООН стверджує, що Москва не отримувала інформації щодо протесту Києва проти заборони Меджлісу.

Про це заявив Матіас Форто, один із адвокатів, що представляють РФ у судовому процесі, інформуж "Європейська правда".

"Україна ніколи не просила Росію скасувати заборону Меджилісу", - заявив він.

Він підкреслив, що це, на його думку, свідчить про небажання вирішити суперечку шляхом переговорів. Форто також наголосив, що заборона Меджлісу була викликана виключно мотивами боротьби з екстремізмом в Криму.

Насправді Україна неодноразово зверталася до РФ з цього приводу – і напряму, і через міжнародних посередників.

Зокрема, в квітні 2016 року МЗС у своїй заяві вимагав скасувати заборону діяльності Меджлісу. "Україна вимагає від держави-окупанта негайного скасування цього нікчемного за своєю суттю і юридичною природою рішення і повного припинення утисків кримськотатарської спільноти в Криму", - йшлося в заяві.

У вересні 2016 року Україна звернулася за допомогою з цього приводу до міжнародних партнерів. В жовтні було ухвалене також відповідне звернення Верховної ради.