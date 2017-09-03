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Суд в Гаазі: Росія бреше, що Україна не вимагала скасувати заборону Меджлісу

На думку представників РФ, Україна не хотіла вирішувати суперечку шляхом переговорів
Представник Російської Федерації в процесі "Україна проти Росії" в Суді ООН стверджує, що Москва не отримувала інформації щодо протесту Києва проти заборони Меджлісу.
Суд в Гаазі: Росія бреше, що Україна не вимагала скасувати заборону Меджлісу Фото: expres.ua

Про це заявив Матіас Форто, один із адвокатів, що представляють РФ у судовому процесі, інформуж "Європейська правда".

"Україна ніколи не просила Росію скасувати заборону Меджилісу", - заявив він.

Він підкреслив, що це, на його думку, свідчить про небажання вирішити суперечку шляхом переговорів. Форто також наголосив, що заборона Меджлісу була викликана виключно мотивами боротьби з екстремізмом в Криму.

Насправді Україна неодноразово зверталася до РФ з цього приводу – і напряму, і через міжнародних посередників.

Зокрема, в квітні 2016 року МЗС у своїй заяві вимагав скасувати заборону діяльності Меджлісу. "Україна вимагає від держави-окупанта негайного скасування цього нікчемного за своєю суттю і юридичною природою рішення і повного припинення утисків кримськотатарської спільноти в Криму", - йшлося в заяві.

У вересні 2016 року Україна звернулася за допомогою з цього приводу до міжнародних партнерів. В жовтні було ухвалене також відповідне звернення Верховної ради.

Як відомо, 29 вересня Верховний суд РФ остаточно визнав законною заборону діяльності Меджлісу кримських татар на території Росії як "екстремістської організації". Таким чином, була відхилена апеляційна скарга представників Меджлісу.

Міжнародна неурядова організація Freedom House вважає, що визнання заборони Меджлісу кримськотатарського народу Верховним судом Росії законним є підтвердженням репресій щодо кримськотатарського народу.

 

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09 03 2017 14:19
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