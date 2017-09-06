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Суд відпустив охоронця Яроша під домашній арешт

Він буде продовжувати проходити лікування в медичному закладі.
Заводський райсуд Кам’янського звільнив з-під варти під цілодобовий домашній арешт охоронця нардепа Дмитра Яроша Михайла Навроцького, якого підозрюють у спричиненні вогнепального поранення.
Суд відпустив охоронця Яроша під домашній арешт Дмитро Ярош Фото: facebook.com/Kuzmenko.Mike

Як повідомляє Радіо Свобода, до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу – з тримання під вартою на домашній арешт – звернувся захист Михайла Навроцького.

Адвокат Сергій Погосян повідомив, що його підзахисний буде продовжувати проходити лікування в медичному закладі.

У травні, Апеляційний суд Дніпропетровської області відмовив у зміні запобіжного заходу Михайлові Навроцькому, не зваживши на аргументи захисту щодо його поганого самопочуття.

Охоронцю нардепа Дмитра Яроша Михайлу Навроцькому, який підозрюється в вогнепальному пораненні таксиста, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.

У неділю, 14 травня, у Кам'янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина поранена. За даними з поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.

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09 06 2017 23:19
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