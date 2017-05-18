Охоронця Яроша арештували на два місяці за поранення таксиста

Охоронцю нардепа Дмитра Яроша Михайлу Навроцькому, який підозрюється в вогнепальному пораненні таксиста, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.

"Що мене відразу здивувало і обурило: Навроцький був у жахливому стані, неадекватному, фізично не міг розмовляти, голова перебинтована, око запливло, вся права сторона оніміла, він фактично навіть нічого підписувати не міг, весь у крові, говорити міг тільки "так" і "ні". Він навіть не міг зрозуміти, що відбувається ... Перелом пальців руки виявили тільки наступного дня, коли за нашим наполяганням зробили рентген", - повідомив адвокат підозрюваного Сергій Погосян, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами адвоката, він уже зустрічався з підзахисним, який перебуває в слідчому ізоляторі. Після інциденту з таксистами в того зламані пальці рук, численні садна і забиті місця на тілі.

Сторона захисту наполягає на заходах самооборони в діях охоронця Яроша і складі злочину в діях таксистів, які під час конфлікту застосували біти проти пасажирів.

Нагадаємо, 14 травня в Кам'янському 29-річний водій таксі забрав з кафе трьох пасажирів. Під час поїздки таксист не відповів на привітання "Слава Україні!".

Коли машина приїхала до місця призначення, один з пасажирів завдав водієві удари телескопічною палицею по голові. Таксист втік, але через кілька хвилин повернувся з іншими таксистами. Вони вступили в бійку з пасажирами. Одному з них вдалося втекти, а Навроцький дістав пістолет і зробив 3-4 постріли, потрапивши в ногу 50-річному чоловікові - також водієві таксі. Постраждалого госпіталізували в лікарню.