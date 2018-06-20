Суд відпустив під заставу підозрюваних у системнмних пограбуваннях підприємців

Суд відпустив під заставу учасників організованого злочинного угруповання, яке грабувало людей з великими сумами грошей.

У серпні минулого року поліцейські Києва затримали групу розбійників (чотирьох осіб), які систематично нападали на підприємців і силою забирали готівку. Мінімальна сума, яку вони відібрали, - 300 000 гривень, а бувало - і по декілька мільйонів.

Усіх чотирьох заарештували в серпні 2017 року.

"Під час слідства слідчі зібрали доказову базу і почали додаткову кваліфікацію їхніх дій - бандитизм, тобто вчинення злочинів озброєною бандою. За чотирма епізодами їхньої злочинної діяльності (розбійні напади, бандитизм, крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах, ще двоє фігурантів додатково за зберігання наркотиків і незаконне поводження зі зброєю) слідство завершено, матеріали в лютому передали на розгляд Святошинського районного суду, інші - виділені в окремі кримінальні провадження", - повідомив голова київської поліції Андрій Крищенко.

Після того, як поліція і прокуратура передали справу до суду, в травні 2018 року двоє учасників банди вийшли під заставу 168 тис. гривень, а днями суд відпустив і інших двох розбійників, у тому числі організатора, під заставу в розмірі 211 тис. гривень.