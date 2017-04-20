Суд викликав Порошенка на допит у справі про звільнення Шокіна

Судове засідання призначене на сьогодні, 20 квітня 2017 року, о 15.00

Вищий адміністративний суд викликав Президента України Петра Порошенка на допит у справі про звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна.

У повістці про виклик йдеться про те, що відповідачами у цій справі є президент України Петро Порошенко та Верховна Рада, інформує Громадське.

"Вищий адміністративний суд викликав колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна та Президента Петра Порошенка, Верховну Раду України для участі в судовому засідання по розгляду справи №800/98/17 за позовом Шокіна Віктора Михайловича до Президента України Порошенка Петра Олексійовича про визнання незаконним та скасування рішення, поновлення на адміністративній посаді", - йдеться у повістці.

Судове засідання призначене на сьогодні, 20 квітня 2017 року, о 15.00.