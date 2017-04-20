Суд викликав Порошенка на допит у справі про звільнення Шокіна
У повістці про виклик йдеться про те, що відповідачами у цій справі є президент України Петро Порошенко та Верховна Рада, інформує Громадське.
"Вищий адміністративний суд викликав колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна та Президента Петра Порошенка, Верховну Раду України для участі в судовому засідання по розгляду справи №800/98/17 за позовом Шокіна Віктора Михайловича до Президента України Порошенка Петра Олексійовича про визнання незаконним та скасування рішення, поновлення на адміністративній посаді", - йдеться у повістці.
Судове засідання призначене на сьогодні, 20 квітня 2017 року, о 15.00.
Нагадаємо, що екс-генпрокурор Віктор Шокін намагається через суд поновитися на посаді. У своїй позовній заяві він просить визнати незаконними та скасувати постанову ВР України про надання згоди на звільнення Президентом його з посади Генпрокурора України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану