Суд заарештував екс-главу Адміністрації морпортів

Він заарештований з альтернативою внесення застави в сумі 12 млн гривень

Столичний суд заарештував екс-главу Адміністрації морських портів України Андрія Амеліна з альтернативою внесення застави в сумі 12 млн гривень.

Про це у Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як наголошується, він заарештований з альтернативою внесення застави в сумі 12 млн гривень.

"30 січня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, узгоджене прокурорами САП, і призначив запобіжний захід затриманому напередодні за підозрою в розкраданні коштів ДП "Адміністрація морських портів України" екс-главі ДП АМПУ у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 12 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, директору ТОВ "Техморгідробуд Миколаїв" відповідно до постанови суду призначено утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 1 999 000 гривень.

Нагадаємо, детективи НАБУ провели обшуки в Адміністрації морських портів України, внаслідок яких було затримано двох колишніх голів установи й одного заступника.

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру у заволодінні понад 247 мільйонів гривень державного підприємства "Адміністрація морських портів України" восьми особам, серед яких — колишні та чинний посадовці "АМПУ".