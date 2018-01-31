Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суд заарештував екс-главу Адміністрації морпортів

Він заарештований з альтернативою внесення застави в сумі 12 млн гривень
Столичний суд заарештував екс-главу Адміністрації морських портів України Андрія Амеліна з альтернативою внесення застави в сумі 12 млн гривень.
Суд заарештував екс-главу Адміністрації морпортів Фото: google.com

Про це у Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як наголошується, він заарештований з альтернативою внесення застави в сумі 12 млн гривень.

"30 січня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, узгоджене прокурорами САП, і призначив запобіжний захід затриманому напередодні за підозрою в розкраданні коштів ДП "Адміністрація морських портів України" екс-главі ДП АМПУ у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 12 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, директору ТОВ "Техморгідробуд Миколаїв" відповідно до постанови суду призначено утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 1 999 000 гривень.

Нагадаємо, детективи НАБУ провели обшуки в Адміністрації морських портів України, внаслідок яких було затримано двох колишніх голів установи й одного заступника.

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру у заволодінні понад 247 мільйонів гривень державного підприємства "Адміністрація морських портів України" восьми особам, серед яких — колишні та чинний посадовці "АМПУ".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2018 22:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів"

Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.