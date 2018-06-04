Суд заарештував капітана судна "Норд" до 31 травня

Суд у Херсоні обрав запобіжний захід для капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, помістивши його під варту.

Термін арешту - до 31 березня поточного року, повідомляє "112 Україна" з посиланням на прес-службу прокуратури Автономної республіки Крим.

У той же час суд передбачив Горбенку можливість вийти під заставу в сумі 35 тис. 240 гривень.

Як пише "Радіо Свобода", адвокат Горбенка Дмитро Щербина назвав запропонований розмір застави "немаленьким для людини простої, робочої". Сам Володимир Горбенко розповів суду, що заробляє в місяць 60 тисяч рублів (приблизно 27 тисяч гривень, – Ред), за його словами, у нього троє дітей і не працює дружина. Горбенко заявив у суді, що думає над можливістю внесення застави.

Адвокат Володимира Горбенка передав суду довідку за результатами огляду його підзахисного в Херсонській міській лікарні ім. Лучанського. За його словами, капітану "Норду", у якого "спостерігаються скачки тиску", рекомендували "прописали таблетки і рекомендували з метою уникнення ризику інфаркту та інсульту пройти обстеження".

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що у діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.