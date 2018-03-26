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В Азовському морі затримали судно-порушник під прапором Росії

На цей момент затримане судно із суднокомандою на борту відконвойовано до порту Бердянська
Учора корабель морської охорони Держприкордонслужби в частині українських вод Азовського моря затримав риболовецьке судно-порушник під прапором РФ. На борту перебував екіпаж з 10 осіб.
В Азовському морі затримали судно-порушник під прапором Росії Фото: dpsu.gov.ua

"Судно "НОРД" зупинили за 15 миль від Обіточної коси. У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим. Окрім цього члени суднокоманди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ видані в м. Керч", - повідомляє Держприкордонслужба.

На цей момент затримане судно із суднокомандою на борту відконвойовано до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій. Також будуть встановлюватися особи затриманих. Крім того у ході огляду судна виявлено трал для лову риби та 5 тон морепродуктів.

За фактом виявлення правопорушення проінформовано підрозділи прокуратуру, УСБУ АРК та ГУНП в Запорізькій області. На затриманих членів суднокоманди складено документи по ст. 204-2 КУпАП, а у відношенні капітана судна до СБУ направлено повідомлення за ст. 332-1 ККУ.

Нагадаємо, що Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомляла, що 21 лютого Херсонський міський суд заарештував українське судно, підозрюване в поставках ільменітової руди в анексований Росією Крим.

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26 03 2018 14:35
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