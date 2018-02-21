У Херсоні на українське судно, підозрюване у поставках руди до Криму, заарештували
Це вже четверте судно, на яке накладено арешт. Однак на відміну від інших морських суден, які незаконно заходять у закриті порти Криму, за матеріалами слідства судно "Нафторудовоз 45" має стосунок до незаконної поставки ільменітової руди на територію АР Крим через порт "Кавказ", – цитує відомство прокурора АРК Гюндуза Мамедова.
17 лютого ЗМІ повідомили, що судно під українським прапором "Нафторудовоз 45", яке підозрюється в поставках ільменітової руди до Керченської протоки, повернулося до Херсона. За даними ЗМІ, єдиним підприємством у Криму, яке використовує ільменіт як сировину, є "Кримський титан" українського бізнесмена Дмитра Фірташа.
У той же день співробітники Служби безпеки України і Державної прикордонної служби України обшукали це судно.
Згідно з українським регістром, судно "Нафторудовоз 45" належить херсонському ТОВ "Транспортний судноплавний менеджмент", засновником якого є одесит Максим Молчанов.
Публічних коментарів представників судна "Нафторудовоз 45" з цього приводу поки немає.
З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.
Раніше прикордонники Одеського загону морської охорони затримали в українських водах річки Дунай судно San Porfyrios під прапором Белізу, яке у 2014-2015 роках неодноразово заходило в закриті порти Автономної республіки Крим, що перебуває під російською окупацією.
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