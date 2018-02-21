У Херсоні на українське судно, підозрюване у поставках руди до Криму, заарештували

Це вже четверте судно, на яке накладено арешт

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомляє, що 21 лютого Херсонський міський суд заарештував українське судно, підозрюване в поставках ільменітової руди в анексований Росією Крим.

Це вже четверте судно, на яке накладено арешт. Однак на відміну від інших морських суден, які незаконно заходять у закриті порти Криму, за матеріалами слідства судно "Нафторудовоз 45" має стосунок до незаконної поставки ільменітової руди на територію АР Крим через порт "Кавказ", – цитує відомство прокурора АРК Гюндуза Мамедова.

17 лютого ЗМІ повідомили, що судно під українським прапором "Нафторудовоз 45", яке підозрюється в поставках ільменітової руди до Керченської протоки, повернулося до Херсона. За даними ЗМІ, єдиним підприємством у Криму, яке використовує ільменіт як сировину, є "Кримський титан" українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

У той же день співробітники Служби безпеки України і Державної прикордонної служби України обшукали це судно.

Згідно з українським регістром, судно "Нафторудовоз 45" належить херсонському ТОВ "Транспортний судноплавний менеджмент", засновником якого є одесит Максим Молчанов.

Публічних коментарів представників судна "Нафторудовоз 45" з цього приводу поки немає.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

Раніше прикордонники Одеського загону морської охорони затримали в українських водах річки Дунай судно San Porfyrios під прапором Белізу, яке у 2014-2015 роках неодноразово заходило в закриті порти Автономної республіки Крим, що перебуває під російською окупацією.