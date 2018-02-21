Суд заарештував все майно глави Аудиторської служби Гаврилової

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на все майно голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яка підозрюється в декларуванні недостовірних даних і незаконному збагаченні на 10 мільйонів гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Все майно заарештовано", - сказав він.

За його словами, зокрема накладено арешт на її квартиру в Києві, вилучені в ході обшуку кошти, а також золоті злитки.

Як повідомив Українським Новинам адвокат Гаврилової Ярослав Белявський, про те рішенні суду йому нічого невідомо і ніяких матеріалів про це він не отримував.

Гаврилова, з його слів, також не отримувала такого рішення.

Адвокат підкреслив, що якщо таке рішення і прийнято, то обов'язково потрібно його оскаржити.

Раніше повідомлялося, що Солом'янській суд відмовив Спеціальній антикорупційній прокуратурі у задоволенні клопотанні щодо відсторонення від посади голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

25 січня суд обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний західу вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

Нагадаємо, що 29 січня цього року суддя Вадим Сенін залишив без задоволення клопотання НАБУ і САП про відсторонення від посади голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової.

Гаврилова до суду принесла лист за підписом заступника секретаря Кабміну Володимира Федорчука, у якому вказувалося на "недоцільність та відсутність підстав для відсторонення Голови Держаудитслужби".

За версією слідства, протягом 2015-2016 рр Гаврилова отримала активів на 9,92 млн грн, законність підстав набуття яких не підкріплюються доказами. Також Гаврилова не внесла в декларацію чоловіка, з яким разом живе, або, як сказано в судових документах – "перебуває у фактичному шлюбі". Це дозволило їй не вписати в декларацію автомобіль та нерухомість на суму 2,48 млн грн.

Зокрема, Гаврилова задекларувала подарунок від батька у розмірі 1 млн грн. Однак, згідно з відомостями ДФС, у період з 1998 по ІІІ квартал 2015 року її батько отримав сумарний дохід та пенсію у розмірі 229 тис. грн. При цьому, у 2010 придбав автомобіль Toyota Land Cruiser 150 за 670 тис. грн.

Чиновниці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.