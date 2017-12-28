Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд залишив у СІЗО соратника Саакашвілі Дангадзе

Апеляційний суд мав розглянути апеляцію Дангадзе ще 19 грудня
Апеляційний суд Києва відмовився відпустити з СІЗО соратника екс-президента Грузії, лідера партії "Рух Нових сил" Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе.
Суд залишив у СІЗО соратника Саакашвілі Дангадзе

Про це повідомив головуючий суддя, передають Українські Новини.

Апеляційний суд у четвер залишив в силі рішення Печерського районного суду, який 6 грудня арештував Дангадзе на 2 місяці.

Захист Дангадзе просила суд замінити запобіжний захід у вигляді арешту на особисте зобов'язання.

Як відомо, Апеляційний суд мав розглянути апеляцію Дангадзе ще 19 грудня.

Нагадаємо, соратника екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе, який, за версією слідства, отримував гроші для акцій протесту в Києві від олігарха Сергія Курченка, заарештовано без права застави.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2017 21:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.