ПОЛІТИКА НОВИНИАпеляційний суд Києва відмовився відпустити з СІЗО соратника екс-президента Грузії, лідера партії "Рух Нових сил" Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд залишив у СІЗО соратника Саакашвілі Дангадзе
Апеляційний суд мав розглянути апеляцію Дангадзе ще 19 грудня
Про це повідомив головуючий суддя, передають Українські Новини.
Апеляційний суд у четвер залишив в силі рішення Печерського районного суду, який 6 грудня арештував Дангадзе на 2 місяці.
Захист Дангадзе просила суд замінити запобіжний захід у вигляді арешту на особисте зобов'язання.
Як відомо, Апеляційний суд мав розглянути апеляцію Дангадзе ще 19 грудня.
Нагадаємо, соратника екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе, який, за версією слідства, отримував гроші для акцій протесту в Києві від олігарха Сергія Курченка, заарештовано без права застави.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 12 2017 21:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків