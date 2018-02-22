Суддя, який хотів підкупити Холодницького, вийшов на роботу

У січні Геннадія Підберезного і Наталію Овчаренко відправили під суд

Голова Кіровського райсуду Дніпра Геннадій Підберезний, якого торік упіймали на хабарі 50 тис. доларів просто в кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, вийшов на роботу.

Підберезного затримали 21 вересня разом із колишньою суддею Кіровського районного суду Дніпра Наталією Овчаренко. Вони запропонували керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому 300 тисяч доларів за закриття кримінального провадження щодо Овчаренка. Їх затримали після передачі першого "траншу" в 50 тис. доларів, - повідомляє ТСН.

23 вересня Підберезного заарештували, і він вийшов під заставу в 5 млн гривень. Тепер минув термін відсторонення його від посади, тому керівник суду вийшов на роботу.

Вища рада правосуддя звинуватила Генпрокуратуру в тому, що Підберезний вийшов на роботу. Як повідомили "Українську правду" у ВРП, ГПУ не внесла клопотання про продовження відсторонення судді.

У самій же Генпрокуратурі заявили, що норми Закону "Про Вищу раду правосуддя" забороняють повторне звернення про відсторонення судді на стадії досудового розслідування. Однак зараз, заявили там, розслідування справи завершено, і тому прокурор має намір звернутися у ВРП про відсторонення Підберезного.

Як повідомляли, 11 січня суддів із Дніпра, які намагалися дати хабар Холодницькому, відправили під суд. Обвинувальний акт стосується справи, яку вони намагалися "повирішувати" за гроші. За неї Підберезному може загрожувати до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.