Суду не вдалося обрати запобіжний захід Курченку, захист заявив відвід судді

Печерський районний суд Києва не зміг обрати запобіжний захід втікачу-бізнесмену Сергію Курченку, оскільки його захист заявив відвід судді.

"Заявили відвід судді Карабаню, який розглядає клопотання про обрання третього!!!!! арешту Курченко С. В. Мотивація проста, суддя почав розглядати клопотання до того, як його вручили стороні захисту, що дуже схоже на створення переваги стороні обвинувачення", – написав адвокат Курченка Юрій Сухов на своїй сторінці в Facebook.

Водночас Сухов припустив, що відводу судді не буде.

Раніше захист Курченка заявляв, що не бачить підстав для допиту свого підзахисного. "Я не буду клопотати про допит Курченка. Прокуратура повинна заявляти клопотання, кого допитувати. Ми поки не бачимо підстав для допиту, ми не бачимо доказів з моменту обрання попереднього арешту. Клопотання, яке подано зараз, нічим не відрізняється від попереднього", - зазначив Сухов в ефірі телеканалу "112 Україна".

Нагадаємо, 28 грудня Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання і утримання під вартою побіжного бізнесмена часів Януковича Сергія Курченка.

Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.

Сам Сергій Курченко після Евромайдана виїхав в Росію.

У квітні 2014 р. Курченко був оголошений в міжнародний розшук. У березні 2014 р. Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження проти посадових осіб держпідприємств, які виробляють зріджений газ: акціонерних товариств "Укргазвидобування", "Чорноморнафтогаз" і "Укрнафта".

В березні 2016 р. щодо Курченка було складено повідомлення про підозру "як керівника злочинної організації, яка протягом 2013 р. і на початку 2014 р. вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у банківській галузі".