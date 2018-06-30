Сутички на кордоні з Сектором Гази: двоє людей загинули, ще 415 поранені
"Ізраїльські військові застрелили двох палестинців, серед яких був 14-річний хлопчик, і ще 415 людей постраждали унаслідок застосування бойових патронів і сльозогінного газу під час протестів на кордоні з Сектором Гази", - повідомляє Reuters.
Солдати "використовували велику кількість засобів розгону заворушень", заявили ізраїльські військові.
Коли нелетальні засоби виявилися неефективними, військові застосували зброю з бойовими патронами "відповідно до стандартних робочих процедур".
Тисячі палестинців "брали участь у надзвичайно жорстоких заворушеннях, кидаючи гранати та каміння у солдатів і прикордонну огорожу", стверджує Ізраїль.
Нагадаємо, під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками й військовими загинули десятки палестинців, тисячі інших отримали поранення.
Усього з початку протестів на кордоні Ізраїлю із сектором Гази, які тривають з 30 березня, загинули вже щонайменше 122 людини.
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