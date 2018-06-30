Сутички на кордоні з Сектором Гази: двоє людей загинули, ще 415 поранені

Унаслідок зіткнень між протестувальниками та військовими на кордоні Ізраїлю із Сектором Гази двоє палестинців загинули, ще 415 людей дістали поранення.

"Ізраїльські військові застрелили двох палестинців, серед яких був 14-річний хлопчик, і ще 415 людей постраждали унаслідок застосування бойових патронів і сльозогінного газу під час протестів на кордоні з Сектором Гази", - повідомляє Reuters.

Солдати "використовували велику кількість засобів розгону заворушень", заявили ізраїльські військові.

Коли нелетальні засоби виявилися неефективними, військові застосували зброю з бойовими патронами "відповідно до стандартних робочих процедур".

Тисячі палестинців "брали участь у надзвичайно жорстоких заворушеннях, кидаючи гранати та каміння у солдатів і прикордонну огорожу", стверджує Ізраїль.

Нагадаємо, під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками й військовими загинули десятки палестинців, тисячі інших отримали поранення.

Усього з початку протестів на кордоні Ізраїлю із сектором Гази, які тривають з 30 березня, загинули вже щонайменше 122 людини.