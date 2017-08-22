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Світ повинен продовжувати дипломатичний тиск на Росію, - Меттіс

Глава Пентагону додав, що мова йде про негайне припинення вогню, відведення важкої зброї і безперешкодний доступ в зону конфлікту спостерігачів ОБСЄ
Міжнародній спільноті необхідно продовжувати чинити дипломатичний тиск на Росію, щоб змусити її виконувати Мінські угоди.
Світ повинен продовжувати дипломатичний тиск на Росію, - Меттіс Фото: ap.org

"Як і в багатьох інших регіонах світу, я підтримую дипломатичні зусилля, направлені на те, аби співпрацювати із нашими партнерами по НАТО та Україною і продовжувати тиснути на Росію стосовно Мінських зобов'язань", - заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, що глава Пентагону Джеймс Меттіс прибуде до Києва з робочим візитом 24 серпня, під час якого сподівається обговорити стратегічне партнерство з Україною.

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