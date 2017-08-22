ПОЛІТИКА НОВИНИМіжнародній спільноті необхідно продовжувати чинити дипломатичний тиск на Росію, щоб змусити її виконувати Мінські угоди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світ повинен продовжувати дипломатичний тиск на Росію, - Меттіс
Глава Пентагону додав, що мова йде про негайне припинення вогню, відведення важкої зброї і безперешкодний доступ в зону конфлікту спостерігачів ОБСЄ
Фото: ap.org
"Як і в багатьох інших регіонах світу, я підтримую дипломатичні зусилля, направлені на те, аби співпрацювати із нашими партнерами по НАТО та Україною і продовжувати тиснути на Росію стосовно Мінських зобов'язань", - заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, повідомляє "Укрінформ".
Нагадаємо, що глава Пентагону Джеймс Меттіс прибуде до Києва з робочим візитом 24 серпня, під час якого сподівається обговорити стратегічне партнерство з Україною.
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