Свобода", ПС і "Національний корпус" оголосили вимоги владі, - ВІДЕО ОНОВЛЕНО

"Або ви ставите національні інтереси вище від своїх приватних кишень - або забирайтеся геть"

Марш націоналістів в Києві провів мітинг біля Верховної Ради, на якому лідери партій "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" висунули свої вимоги до влади.

За словами Олега Тягнибока, націоналісти вимагають відмовитися від торгівлі з окупованими територіями і Росією; відмовитися від приватизації стратегічних підприємств і провести націоналізацію тих, які вже приватизовано; відмовитися від введення ринку землі; відмовитися від подальшого підвищення тарифів, - інформує LB.ua.

Він додав, що праві партії вимагають проведення позачергових виборів Президента і Верховної Ради. Тягнибок запропонував нинішньому складу парламенту прийняти закон про вибори за відкритими списками, призначити нових членів Центральної комісії, прийняти закон про імпічмент і піти.

"Або ви ставите національні інтереси вище від своїх приватних кишень - або забирайтеся геть. Ми за вибори парламенту, ми за президентські вибори", - сказав Тягнибок. За його словами, націоналісти готові прийти у владу і "внутрішньо відчувають", як управляти країною.

"Ми можемо не тільки скинути цю владу бариг, не тільки зупинити кремлівських карликів на сході, ми можемо змінити світ. Ми нація, яка довела, що ми можемо і хочемо. Ми продемонстрували свої європейські прагнення і тепер повинні довести, що ми змінимо цю країну і весь світ на краще", - заявив зі свого боку лідер "Правого сектору" Андрій Тарасенко.

Після цього Тягнибок, Тарасенко і лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький понесли ультиматум у парламент.

Оновлення. Білецький після цього виступив у Верховній Раді, де пригрозив переворотом.

"Ми, українські націоналісти, об'єднані. І я вам обіцяю, що якщо ви надумаєте не виконати [наші вимоги], нам стане сміливості, сил і рішучості саморозпустити цю Верховну Раду. Повірте, ми це зробимо! Ми зібралися за те, щоб почати боротьбу за владу, щоб вона була не злодійська, а українська", - заявив він.

Оновлення 12:30. Повний текст ультиматуму виглядає так:

"Три роки триває війна. Агресором зі сходу окуповано Крим і частину Донбасу. Західні партнери замість допомоги заганяють нашу країну у фінансову кабалу. А влада замість відстоювання національних інтересів потурає зовнішньому тиску, безумовно приймаючи і грабіжницькі умови з Заходу, і ведучи капітулянтську політику на сході.

Ми, українські націоналісти, об'єднаємо зусилля, щоб протистояти здачі країни збройним окупантам зі Сходу і фінансовим здирникам із Заходу. Як державники ми вимагаємо нового політичного курсу, який повинен спиратися на пріоритет національних інтересів, забезпечений дотриманням таких вимог: Недопущення приватизації стратегічних підприємств Недопущення продажу сільськогосподарських земель Недопущення щоквартального зростання цін і тарифів на комунальні послуги Недопущення знищення дрібного і середнього підприємництва грабіжницьким переглядом системи оподаткування Недопущення підняття пенсійного віку і пенсійного стажу Визнання ОРДЛО окупованими територіями Розірвання дипломатичних відносин з РФУ разі неспроможності влади забезпечити виконання цього ультиматуму Верховна Рада повинна прийняти новий закон про вибори і саморозпуститися".

Нагадаємо, у середу, 22 лютого, близько 7 тисяч прихильників правих партій "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус" ("Азов") почали "Марш національної гідності" в центрі Києва.