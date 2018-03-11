Священик УПЦ МП на позашляховику проїхався надгробками на кладовищі в Харкові, - ФОТО,ВІДЕО

У Харкові поліція почала перевірку за фактом пошкодження пам'яток на цвинтарі.

Інцидент стався в п'ятницю, 2 листопада, йдеться на сайті поліції області.



Фото: hk.npu.gov.ua

"Автомобіль "Тойота" з невідомих причин заїхав на територію 14-го кладовища і пошкодив 10 пам'ятників", - йдеться в повідомленні.

Відео, як чорний позашляховик проїжджає по могилах, збиваючи пам'ятники, а потім з нього виходить людина в одязі священика, було опубліковано в одному з харківських пабліків.

За кермом позашляховика перебував представник УПЦ МП протоієрей Михайло Іванович Люшуков, за інформацією харківського видання NewsRoom.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України, повідомили в поліції.