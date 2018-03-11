Священик УПЦ МП на позашляховику проїхався надгробками на кладовищі в Харкові, - ФОТО,ВІДЕО
Інцидент стався в п'ятницю, 2 листопада, йдеться на сайті поліції області.
Фото: hk.npu.gov.ua
"Автомобіль "Тойота" з невідомих причин заїхав на територію 14-го кладовища і пошкодив 10 пам'ятників", - йдеться в повідомленні.
Відео, як чорний позашляховик проїжджає по могилах, збиваючи пам'ятники, а потім з нього виходить людина в одязі священика, було опубліковано в одному з харківських пабліків.
За кермом позашляховика перебував представник УПЦ МП протоієрей Михайло Іванович Люшуков, за інформацією харківського видання NewsRoom.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України, повідомили в поліції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?Чому виник ажіотаж навколо муралів? Хто розпочав арт-війну через появу "стіни срачу" і графіті харківського художника Гамлета? Що таке вуличне мистецтво та чи є перспективи його розвитку в Україні?
- Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку"Ми доносимо до людей просту ідею: вторинна сировина цінна, не викидайте сміття – це гроші, сортуйте!"