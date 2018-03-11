Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Священик УПЦ МП на позашляховику проїхався надгробками на кладовищі в Харкові, - ФОТО,ВІДЕО

Поліція почала досудове розслідування за ст. 297 ККУ
У Харкові поліція почала перевірку за фактом пошкодження пам'яток на цвинтарі.
Священик УПЦ МП на позашляховику проїхався надгробками на кладовищі в Харкові, - ФОТО,ВІДЕО Фото: hk.npu.gov.ua

Інцидент стався в п'ятницю, 2 листопада, йдеться на сайті поліції області.


Фото: hk.npu.gov.ua

"Автомобіль "Тойота" з невідомих причин заїхав на територію 14-го кладовища і пошкодив 10 пам'ятників", - йдеться в повідомленні.

Відео, як чорний позашляховик проїжджає по могилах, збиваючи пам'ятники, а потім з нього виходить людина в одязі священика, було опубліковано в одному з харківських пабліків.

За кермом позашляховика перебував представник УПЦ МП протоієрей Михайло Іванович Люшуков, за інформацією харківського видання NewsRoom.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України, повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Івано-Франківську патрульні поліцейські затримали священника, який у нетверезому стані керував автомобілем Skoda.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 11 2018 15:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.