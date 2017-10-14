Силовики затримали у Криму понад 30 учасників одиночних пікетів

У суботу, 14 жовтня, в анексованому Криму силовики затримали понад три десятки активістів, більшість з яких потім відпустили.

Активісти вийшли на одиночні пікети проти обшуків, арештів і викрадення людей силовиками, повідомляє громадська організація "Кримська солідарність" у Facebook.

"На плакатах пікетувальників написано: "Кримські татари не терористи", "Зупиніть свавілля силовиків в Криму", "Свободу політв'язням", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Джанкої затримали 9 учасників одиночних пікетів: Надира Алієва, Айдера Сулейманова, Ереджепа Абибуллаєва, Нарімана Аметова, Мустафу Мурахаса, Керімова Ленура, Юнусова Ділярвера, Зіядінова Абляміта, і Льоманова (прізвище уточнюється). Потім всіх затриманих відпустили.

"Затримання відбулися з грубими порушеннями, їм не зачитали їх права, не дали зв'язатися з адвокатом, зняли примусово відбитки пальців і скопіювали всі контактні дані з їх телефонів", - зазначає організація.

Також в селищі Кіровське затримали Аблязізова Едема і Сусанова Абдульмаліка (потім відпустили); у Сімферополі - Люманова Мемета (потім відпустили з поліцейської дільниці); у Феодосії - Рустемова Руслана, Урімова Азізі, Ерала Дані, Мустафаєва Рустема, Якубова Едема, Белялова Халіда (потім усіх відпустили); у місті Старий Крим - Асанова Ділявера, Куламетова Герайа, Куламетова Зеки, Куркчі Рустема, Якубова Сімара (після дачі показань, їх відпустили); у Ленінському районі - Абдуразакова Кемала і Мустафаєва Арсена; на Севастопольській трасі біля села Верхньосадове - Нурадина Селіма і Шевкеат Аґ’а; в Алушті - Заядінова Бекіра.

Нагадаємо, що після обшуків і затримань кримських татар в анексованому Криму вісьмом чоловікам присудили штрафи і відпустили. Ще шестеро залишаються в ув'язеннні.