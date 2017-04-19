Сина депутата Держдуми можуть посадити на 30 років за кібершахрайство в США

Прокурори підкреслюють, що росіянин до суду відмовлявся співпрацювати зі слідством, а після не став видавати своїх спільників

Прокуратура США зажадала 30 років ув'язнення для громадянина Росії Романа Селезньова, обвинуваченого в кібершахрайстві.

Обвинувачення вимагає не брати до уваги свідчення Селезньова. Прокурори підкреслюють, що росіянин до суду відмовлявся співпрацювати зі слідством, а після не став видавати своїх спільників.

Як зазначають прокурори, обвинувачення, висунуті проти росіянина, передбачають тюремний термін аж до довічного, тому 30 років в'язниці – досить м'яке покарання, з урахуванням того, що Селезньова можуть випустити достроково за зразкову поведінку. Суд Сіетла повинен оголосити вирок Селезньову 21 квітня, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на документи суду.

"Сподіваюся, що одного разу я вийду з в'язниці. Я буду дуже багато працювати, щоб заплатити мій борг жертвам і суспільству. Я буду чесно працювати", - обіцяє Селезньов. У своєму посланні він не попросив у суду пом'якшення чи зменшення терміну ув'язнення.

Як відомо, у 2014 році на Мальдівських островах було затримано агентами Секретної служби США Романа Селезньова - сина депутата Держдуми від ЛДПР Валерія Селезньова. Після цього його доставили в США. За версією слідства, Селезньов завдав збитків у розмірі 170 мільйонів доларів. На комп'ютері Селезньова знайшли 1,7 мільйони вкрадених номерів кредитних карток.

Присяжні в серпні 2016 року винесли вердикт "винен" за 38 з 40 пунктів обвинувачення. Росіянина обвинувачують за п'ятьма статтями: кібершахрайство, умисне заподіяння шкоди захищеного комп'ютера, отримання інформації із захищеного комп'ютера, зберігання більш як 15 недозволених засобів для доступу до захищених комп'ютерних мереж, розкрадання персональної інформації за обтяжуючих обставин.

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