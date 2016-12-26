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Синоптик припустила, яка погода чекає українців на Новий рік

У Києві на Новий рік прогнозують суху морозну погоду
З понеділка по четвер, 26-29 грудня, в Україну прийдуть атмосферні фронти.
Синоптик припустила, яка погода чекає українців на Новий рік Київ. Фото: unian.ua

Буде переважати волога погода з періодичними опадами, випадатиме сніг, мокрий сніг і іноді навіть дощ, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її інформацією, у п'ятницю, 30 грудня, опади почнуть припинятися.

Синоптик вказує, що 31 грудня та 1 січня в Україні істотні опади малоймовірні, а температура повітря знизиться до невеликих і помірних морозів - до мінус 5-12 градусів.

"Тобто, Новорічна ніч буде переважно сухою і з морозом", - прогнозує Діденко.

У Києві буде така погода, як і по всій Україні. "З понеділка по четвер – сиро і тепло. З 30 грудня повітря буде підсихати і почнеться похолодання. 31 грудня і 1 січня в столиці буде без опадів і з морозом", - повідомила синоптик.

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