Синоптик припустила, яка погода чекає українців на Новий рік
Буде переважати волога погода з періодичними опадами, випадатиме сніг, мокрий сніг і іноді навіть дощ, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За її інформацією, у п'ятницю, 30 грудня, опади почнуть припинятися.
Синоптик вказує, що 31 грудня та 1 січня в Україні істотні опади малоймовірні, а температура повітря знизиться до невеликих і помірних морозів - до мінус 5-12 градусів.
"Тобто, Новорічна ніч буде переважно сухою і з морозом", - прогнозує Діденко.
У Києві буде така погода, як і по всій Україні. "З понеділка по четвер – сиро і тепло. З 30 грудня повітря буде підсихати і почнеться похолодання. 31 грудня і 1 січня в столиці буде без опадів і з морозом", - повідомила синоптик.
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