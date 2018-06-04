Ситуація в зоні АТО: бойовики 27 разів зірвали "великоднє перемир’я"

З великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції біля Авдіївки і Невельського, а зі стрілецької зброї – поблизу Кам’янки, Новомихайлівки, Талаківки та Березового

Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 27 обстрілів українських позицій з боку терористів.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів та мінометів калібру 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції поблизу Луганського. Міномети калібру 82 мм бойовики застосували в районі Троїцького, а великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю – неподалік Новозванівки.

На Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів терористи вели вогонь поблизу Лебединського. В районі Водяного бойовики застосували 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. Під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили позиції сил АТО поблизу Новотроїцького, Верхньоторецького, Авдіївки, Павлополя та шахти Бутівка.

З великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції біля Авдіївки і Невельського, а зі стрілецької зброї – поблизу Кам’янки, Новомихайлівки, Талаківки та Березового.У штабі також додали, що внаслідок ворожих обстрілів ніхто серед українських військових не постраждав.

Нагадаємо, протягом дня 5 квітня терористи 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.