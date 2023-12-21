Орбан цинічно пояснив, чому не називає війною вторгнення росії до України – Bloomberg

Орбан говорить термінами путіна.

Прокремлівський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився називати повномасштабне вторгнення російської федерації до України "війною". Натомість він надалі використовує термінологію свого друга - російського диктатора путіна.

Про це Орбан сказав журналістам на щорічній прес-конференції в Будапешті, повідомляє Bloomberg.

"Це військова операція", - наголосив він.

Зазначимо, що в рф вторгнення до України називають "СВО" - спеціальна військова операція. Орбан також акцентує на цьому, заявляючи, мовляв, москва війну Україні не оголошувала.

"Між двома країнами не було оголошення війни. Коли росія оголосить війну, тоді війна буде", - цинічно заявив угорський прем'єр.

Орбан регулярно відзначається антиукраїнськими заявами у дусі російської пропаганди. Зокрема, він казав, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу. Також він заявляв, що через війну в Україні не зрозуміло, якою є її територія і населення, а також сказав, що ЄС перед "серйозними розмовами про вступ" України має провести стратегічний аналіз того, як це вплине на союз.