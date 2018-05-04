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День в АТО: 10 обстрілів, втрат серед українських військовиків немає

Бойовики застосовували міномети, гранатомети і стрілецьку зброю
У районі збройного конфлікту на Донбасі від початку доби 5 квітня (станом на 18:00) бойовики 10 раз обстріляли українські позиції.
День в АТО: 10 обстрілів, втрат серед українських військовиків немає Фото: EPA/UPG

На луганському напрямку з 82-мм мінометів бойовики обстріляли українські позиції у районі Троїцького, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу Новозванівки.

"На донецькому напрямку гранатомети і стрілецьку зброю противник застосував по укріпленнях сил АТО поблизу Водяного, Новотроїцького, Авдіївки і шахти "Бутівка". Крім того, по захисниках Водяного гатили снайперським вогнем, а зі стрілецької зброї обстріляно захисників Павлополя", – повідомили в прес-центрі штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

У штабі додали, що внаслідок бойових дій українські військовики не постраждали.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко офіційно оголосив, що Антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні.

 
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05 04 2018 18:58
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