День в АТО: 10 обстрілів, втрат серед українських військовиків немає
На луганському напрямку з 82-мм мінометів бойовики обстріляли українські позиції у районі Троїцького, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу Новозванівки.
"На донецькому напрямку гранатомети і стрілецьку зброю противник застосував по укріпленнях сил АТО поблизу Водяного, Новотроїцького, Авдіївки і шахти "Бутівка". Крім того, по захисниках Водяного гатили снайперським вогнем, а зі стрілецької зброї обстріляно захисників Павлополя", – повідомили в прес-центрі штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
У штабі додали, що внаслідок бойових дій українські військовики не постраждали.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко офіційно оголосив, що Антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні.
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