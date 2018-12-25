Таїланд став першою країною Азії, де легалізували медичне використання марихуани

Планів щодо повного дозволу наркотику в уряду не має

Парламент Таїланду змінив закон про наркотичні речовини і дозволив використання марихуани в медичних цілях.

У вівторок, 25 грудня, за відповідний законопроект віддали голоси 166 депутатів, утрималися під час голосування 13 законодавців, інформує DW.

Зміни до закону легалізують виробництво, імпорт, експорт, володіння і використання для медичних цілей марихуани і кратому - місцевої рослини, яка використовується як стимулятор і знеболювальний засіб.

Таким чином, Таїланд став першою країною в Азії, де дозволили використання марихуани в медицині.

Постачальникам, виробникам і дослідникам потрібні будуть ліцензії для роботи з наркотиком, а кінцевим споживачам - рецепти. Рекреаційне вживання наркотиків залишається в країні незаконним і загрожує ув'язненням і штрафами.

Розробники законопроекту посилалися на дослідження, згідно з якими екстракт марихуани має лікувальні властивості, що спонукало "багато країн світу послабити законодавство, щоб дозволити своїм громадянам на законних підставах використовувати кратом і марихуану в лікувальних або рекреаційних цілях".

Депутат Сомчай Савангкан зазначив, що новий закон є новорічним подарунком для населення, оскільки дасть полегшення людям із хронічними болями. Уряду країни ще належить вирішити, як регулювати вирощування марихуани, повідомив заступник глави уряду Праджін Джунтонг. Планів щодо повного дозволу використання марихуани уряд країни поки що не має.

Раніше, уряд Нової Зеландії ухвалив новий закон, яким легалізував медичну марихуану та дозволив продавати ліки із канабісом в аптеках.