Кримськотатарський телеканал ATR заявив про неможливість виконання мовних квот
"У нас більшість ефіру йде кримськотатарською мовою. Відсоток українського мовлення зараз збільшився - ми запустили прямі ефіри з ведучим українською мовою. І контент, який ми купуємо - документальні та художні фільми, - теж українською мовою. У нас залишився російськомовний контент, який записувався ще в Криму, і всього один випуск новин російською мовою. Ми, звісно, зможемо виконати мовні квоти, але якщо в нас мовлення буде проходити на 75% українською мовою і лише 25% кримськотатарською, то ми тоді явно не будемо "першим кримськотатарським телеканалом", - повідомляє "LB.ua" з посиланням на прес-службу телеканалу.
Представники ATR розповіли, що наразі цим питанням займається голова Меджлісу, депутат Верховної Ради Рефат Чубаров.
Також керівництво каналу також планує звернутися до Ради нацбезпеки. Процентні обсяги мовлення телеканалу зараз становлять: 25% російською мовою, 35% українською мовою, 40% - кримськотатарською.
Нагадаємо, що сьогодні, 16 березня, Верховна Рада України в першому читанні прийняла законопроект, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менш ніж 75% ефіру державною мовою.
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