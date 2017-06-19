Тексту закону про Донбас немає, - Парубій
Про це після засідання фракції "Народний фронт" у понеділок ввечері заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
За його словами, на фракції секретар РНБО Олександр Турчинов представив лише концепцію закону.
"Тексту самого ще нема, проговорювалася сама концепція", - зазначив він, пише "Інтерфакс-Україна."
Парубій зазначив, що закон дозволить визнати окуповані території Донбасу юридично окупованими.
У той же час депутат Вікторія Сюмар зауважила, в законі будуть дві важливі речі: по-перше, Збройні сили можна буде застосувати не лише під час війни та АТО, по-друге, запроваджуватиметься оперативний штаб.
Оперативний штаб керуватиме всіма силовими структурами на окупованих теріторіях, а також військово-цивільними адміністраціями.
Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.
Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створенняОперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.
Пізніше стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони найближчим часом розгляне законопроект про деокупацію і реінтеграцію Донбасу.
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