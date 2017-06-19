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Тексту закону про Донбас немає, - Парубій

Турчинов представив лише концепцію закону
Новий закон про реінтеграцію Донбасу наразі не готовий.
Тексту закону про Донбас немає, - Парубій Андрій Парубій. Фото: 112

Про це після засідання фракції "Народний фронт" у понеділок ввечері заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

За його словами, на фракції секретар РНБО Олександр Турчинов представив лише концепцію закону.

"Тексту самого ще нема, проговорювалася сама концепція", - зазначив він, пише "Інтерфакс-Україна."

Парубій зазначив, що закон дозволить визнати окуповані території Донбасу юридично окупованими.

У той же час депутат Вікторія Сюмар зауважила, в законі будуть дві важливі речі: по-перше, Збройні сили можна буде застосувати не лише під час війни та АТО, по-друге, запроваджуватиметься оперативний штаб.

Оперативний штаб керуватиме всіма силовими структурами на окупованих теріторіях, а також військово-цивільними адміністраціями.

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.

Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створенняОперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

Пізніше стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони найближчим часом розгляне законопроект про деокупацію і реінтеграцію Донбасу.

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19 06 2017 20:19
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